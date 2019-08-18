أخبار مصر | الاتحاد العام يهنئ الشعب السوداني الشقيق على وثيقة تقاسم السلطة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد العام يهنئ الشعب السوداني الشقيق على وثيقة تقاسم السلطة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسعادة بالغة توقيع وثيقة تقاسم السلطة بين المجلس العسكرى والمعارضة فى السودان الشقيق، والتى تنص على تكوين مجلس حاكم انتقالى من المدنيين والعسكريين، والتى تساعد على تمهيد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية، ويعلن الاتحاد العام تاييده التام لاختيارات الشعب السودانى.

ويقول المراغى إن الوثيقة خطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل للسودان، ويدعوا الحكومة الجديدة التى ستتولى المسئولية الى لم الشمل والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد.

ومن جهته اكد النائب محمد وهب اللـه الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان توقيع الاتفاق هو انجاز تاريخى كبير ونقطة تحول ديمقراطى من خلال انتخابات حرة تحتكم للشعب السودانى، وقال وهب الله نتمنى للشعب السودانى الشقيق الى المضى قدما نحو الاستقرار وبناء مستقبل افضل.