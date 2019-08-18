أخبار مصر | مدير أوقاف البحر الأحمر يحذر من ترك الأطفال عرضة لأصحاب السوء والمخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أوقاف البحر الأحمر يحذر من ترك الأطفال عرضة لأصحاب السوء والمخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الأوقاف التدريبية الثانية والعشرون للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف البحر الأحمر , بالمركز الثقافي بمسجد الميناء بمدينة الغردقة حاضر فيها كل من : الشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر ، والدكتورة مروة حمدي إسماعيل مسئول تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر، وبإشراف من الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.

وفي بداية كلمته رحب الشيخ محمد عثمان البسطويسي منسق دورات تنظيم الأسرة والتوعية السكانية بالسادة المحاضرين , وبالأئمة المشاركين في الدورة مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح ، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف .

وفي كلمته ثمَّن الشيخ جمال عواد جهود الوزير مختار جمعة لرفع الوعي لدى الدعاة، ليكونوا على قدر المسئولية التي تلقى على عاتقهم حتى يواكبوا القضايا العصرية والمسائل المهمة التي تفرض على الساحة.

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وأوضح أن كثرة الإنجاب بالأعداد المبالغ فيها لا تعطي القدرة للقيادة على توفير الخدمات لمستحقيها أو خلق جيل قوي يتمتع بصحة ورعاية جيدة ، مستشهدًا بحديث سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :”الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ ” , وأن المسلمين بقوة إيمانهم لا بعددهم

كما حذر من ترك الأطفال عرضة لأصحاب السوء والمخدرات فالإسلام يريد منا شبابًا قويًّا مؤكدًا أنه لا خلاف بين العلماء في تنظيم النسل ، وأن تنظيم النسل سلوك منظم يهدف إلى حماية الأسرة ورعايتها .