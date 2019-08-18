أخبار مصر | الأزهر بمناسبة يوم العلم: مصر تتجه لتشجيع العلماء والمبدعين وتوفير المناخ اللازم للابتكار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر بمناسبة يوم العلم: مصر تتجه لتشجيع العلماء والمبدعين وتوفير المناخ اللازم للابتكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الأزهر الشريف علماء مصر وطلابها بمناسبة يوم العلم الذي تكرم فيه مصر أبناءها من المبدعين والمبتكرين في مختلف العلوم.

وقال إن الأزهر كأعرق مؤسسة علمية وتعليمية لازالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، ليعرب عن اعتزازه بالعلماء المصريين الذين قدموا للحضارة الإنسانية في مختلف مراحلها التاريخية العديد من الإسهامات والإنجازات العلمية، كما يؤكد ثقته أن هؤلاء العلماء لا زالوا قادرين على العطاء والإبداع وعلى النهوض بوطنهم لوضعه في مصاف الدول المتقدمة.

ويبين الأزهر أن حرص الدولة المصرية على تكريم العلماء يكشف اتجاه مصر نحو التمكين لأبنائها من العلماء والمبدعين وتشجيعهم وتوفير المناخ اللازم لهم لمزيد من الابتكار، واستثمار طاقاتهم الهائلة من أجل تقدم مصر وتوفير حياة أفضل لأبنائه.