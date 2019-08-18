أخبار مصر | الأوقاف تهنيء جمال أبو السرور لتكريم الرئيس له في عيد العلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تهنيء جمال أبو السرور لتكريم الرئيس له في عيد العلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنّأت وزارة الأوقاف الدكتور جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له في عيد العلم.

جدير بالذكر أن الدكتور جمال أبو السرور، هو أحد الشركاء الفاعلين مع وزارة الأوقاف في برامج التوعية السكانية، والتي عقدت حتى الآن اثنتين وعشرين دورة تثقيفية في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة للأئمة على مستوى الجمهورية.