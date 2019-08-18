أخبار مصر | الأزهر يدين التفجير الإرهابي لحفل زفاف بالعاصمة الأفغانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يدين التفجير الإرهابي لحفل زفاف بالعاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف غرب العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل ٦٣ على الأقل وإصابة أكثر من ١٨٣ شخص بينهم أطفال ونساء.

وأكد الأزهر الشريف أنَّ استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب والحد من استباحة دماء الآمنين.

وتقدم الازهر الشريف بخالص العزاء والمواساة للشعب الأفغاني، وأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.