أخبار مصر | "الصحة" تدعو للمشاركة في مبادرة الرئيس "صحتنا في أسلوب حياتنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تدعو للمشاركة في مبادرة الرئيس "صحتنا في أسلوب حياتنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الحياة الصحية تحت شعار "100 مليون صحة" والتي انطلقت في شهر مايو من العام الحالي تحت اسم "صحتنا في أسلوب حياتنا".

وأوضحت "زايد"، أن المبادرة تشمل التوعية بالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلي حملة الاقلاع عن التدخين والتي انطلقت أولى فعاليتها في شهر أغسطس الحالي من خلال تخصيص ٣٠ عيادة للاقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية كافة.

ودعت الوزيرة المواطنين إلي المشاركة في الحملة التي بدأت عملها بالفعل في محافظات القاهرة، الجيزة الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، الجيزة، أسيوط، المنيا، قنا، وأسوان، مشيرة إلي أن أماكن تواجد العيادات بمستشفيات الصدر وبعض مستشفيات الصحة النفسية المنتشرة بتلك المحافظات، وتعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية عشرة مساءً.

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وأوضحت زايد أنه يتم من خلال العيادات تقديم المعلومات والإرشادات للمواطنين التي توضح الأضرار الصحية للتدخين، والكشف على إصابات الرئة وتقديم العلاج من خلال عيادات الصدر، بالإضافة إلي تقديم الدعم النفسي الذي يساعدهم ويشجعهم علي الاستمرار والمتابعة في الاقلاع عن التدخين وذلك من خلال عيادات الصحة النفسية.

وأضافت أن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الحياة الصحية، تشمل سيارات وحافلات متنقلة تحمل شعار المبادرة وتجوب المحافظات للترويج للمبادرة والتوعية بأضرار التدخين وأسلوب الغذاء الصحي، بالإضافة إلي تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، وكذلك توزيع منشورات التعريف بالمبادرة.

و لفتت زايد إلي أن أماكن عيادات الاقلاع عن التدخين وأرقام الاتصال الخاصة بكل عيادة ومواعيد وأيام العمل بها، توجد على الصفحة الرسمية للمبادرة الموجودة على "فيس بوك" والتي تحمل اسم " 100 مليون صحة".

