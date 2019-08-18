أخبار مصر | السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من كافة الوزارات والمقار الإدارية بحلول 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من كافة الوزارات والمقار الإدارية بحلول 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلَّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من كافة المقارات الإدارية ومبان الوزارات الحكومية بحلول عام 2020.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليف الرئيس السيسي خلال عام 2020، ليسمح لعودة القاهرة لدورها الريادي التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.

وأكد مدبولي أن "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".