أخبار مصر | النائب محمد وهب الله ينضم لحزب الحرية المصري

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وقع النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، أمين عام اتحاد عمال مصر، رئيس اتحاد شباب العمال، استمارة الانضمام لحزب الحرية المصري.

وأعلن الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، عن ترحيبه بالنائب محمد وهب الله، مُؤكدًا أنه سياسى وبرلماني كبير وله بصماته الواضحة تجاه قضايا العمل والعمال سواء داخل مجلس النواب ولجانه أو داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أن النائب محمد وهب الله هو إضافة كبيرة لحزب الحرية المصرى، مُشيرًا الى أن الحزب سوف يستفيد من خبراته السياسية والبرلمانية والعمالية..