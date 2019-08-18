مصر | النيابة تأمر بسرعة التحري حول مسجلين سرقوا 400 ألف بأسلوب "كسر الباب" بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بسرعة التحري حول مسجلين سرقوا 400 ألف بأسلوب "كسر الباب" بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة قرار بحبس مسجلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة 400 ألف جنيه من داخل شقة بالأزبكية.

كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة بتلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من "ر م"، 43 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة ومقيمة دائرة القسم باكتشافها وجود كسر بباب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى 400 ألف جنيه من داخلها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وأشارت التجقيقات أنه بإجراء التحريات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى قيام مرتكبي الواقعة باستقلال سيارة أجرة "تاكسي " قيادة "ع ا س" 58 سنة سائق ومقيم شارع الشيخ مبارك ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة باستدعائه قرر بقيام المتهمين باستقلال السيارة صحبته بقصد توصيلهما لمنطقة الدويقة ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.