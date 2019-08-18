مصر | "كسروا باب الشركة".. التحقيق مع 5 عاطلين سرقة شركة أثاث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كسروا باب الشركة".. التحقيق مع 5 عاطلين سرقة شركة أثاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة أول مدينة نصر التحقيق مع 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة شركة أثاث من خلال كسر باب الشركة.

وتعود البداية عندما تلقلت مباحث اول مدينة نصر من مالك إحدى شركات الأثاث بدائرة القسم بإكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة (جهاز " لاب توب "، جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة)، وكذا سرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالى "جارى حصره"، وبعض الأوراق من داخل الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها 5 أشخاص (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وآخر سائق).

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12مم، و6 طلقات من ذات العيار - فرد خرطوش عيار 16مم - سيارة نقل "قيادة أحدهم" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - عتلة حديدية).

وبسؤالهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" بإستخدام الة حديدية المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم ضبط (مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه - جهاز لاب توب "المستولى عليهما"، وكذا ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية الكائنة بدائرة القسم، واقروا بأن جملة المبلغ المالى المستولى عليه 30 ألف جنيه وإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء صاحب الشركة تعرف على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة التحقيق.