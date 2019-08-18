شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يفتتح مكتب تموين ويتفقد تجديد وحدة محلية بالرحمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعمال إحلال وتجديد مبنى إدارة التموين بقرية سمخراط بمركز الرحمانية، والمقام على مساحة 130م، ويتكون من عدد 2 دور أرضي وأول علوي، الذي تم تمويله مركزياً عن طريق وزارة التموين وتنفيذ وزارة الإنتاج الحربي، بهدف تسهيل إجراءات استخراج البطاقات التموينية.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ بمركز الرحمانية لمتابعة المشروعات الاستثمارية المنفذة بكافة المجالات والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات مع رصد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.

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ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، والمهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، وهشام عابدين، رئيس مدينة الرحمانية، وبلال النحال والدكتور عصام القاضى، عضوا مجلس النواب .

ويخدم المركز عدد 44 ألف و130 أسرة تحوز بطاقات تموينية بإجمالي 121 ألف و718 مواطن، و140 تاجر تمويني، ويقدم المركز عدد من الخدمات منها إدخال بيانات البطاقات التموينية وعمل بدل تالف وبدل فاقد وفصل اجتماعي وبحث اجتماعي وتظلمات الرقم القومي.

وأكد المحافظ على أهمية المركز في تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر وشكل حضاري يراعى احترام المواطنين، وسرعة أداء الخدمات للمواطنين.