شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو المواطنين للمشاركة في مبادرة «صحتنا في أسلوب حياتنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الحياة الصحية، تحت شعار «100 مليون صحة»، التي انطلقت في شهر مايو من العام الحالي تحت اسم «صحتنا في أسلوب حياتنا».

وأوضحت «زايد» أن المبادرة تشمل التوعية بالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى حملة الإقلاع عن التدخين، التي انطلقت أولى فعاليتها في شهر أغسطس الحالي، من خلال تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية.

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ودعت الوزيرة المواطنين إلى المشاركة في الحملة، التي بدأت عملها بالفعل في محافظات القاهرة، الجيزة الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، الجيزة، أسيوط، المنيا، قنا، وأسوان، مشيرة إلى أن أماكن تواجد العيادات بمستشفيات الصدر وبعض مستشفيات الصحة النفسية المنتشرة بتلك المحافظات، وتعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة مساءً.

وأوضحت أنه يتم من خلال العيادات تقديم المعلومات والإرشادات للمواطنين التي توضح الأضرار الصحية للتدخين، والكشف على إصابات الرئة وتقديم العلاج من خلال عيادات الصدر، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الذي يساعدهم ويشجعهم على الاستمرار والمتابعة في الإقلاع عن التدخين وذلك من خلال عيادات الصحة النفسية.

وذكرت أن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الحياة الصحية، تشمل سيارات وحافلات متنقلة تحمل شعار المبادرة وتجوب المحافظات للترويج للمبادرة والتوعية بأضرار التدخين وأسلوب الغذاء الصحي، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، وكذلك توزيع منشورات التعريف بالمبادرة.

وأكدت أن أماكن عيادات الإقلاع عن التدخين وأرقام الاتصال الخاصة بكل عيادة ومواعيد وأيام العمل بها، توجد على الصفحة الرسمية للمبادرة الموجودة على «فيس بوك»، التي تحمل اسم «100 مليون صحة».