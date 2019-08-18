شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 207 طلاب وطالبات بمدارس التمريض في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، نتيجة اختبارات القبول بمدارس التمريض على مستوى المحافظة، حيث تم قبول 207 طالبا وطالبة.

أعلن الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئؤن الصحية، قبول 66 طالبا وطالبة في مدرسة التمريض بالعريش، و65 في مدرسة التمريض ببئر العبد، و56 في مدرسة التمريض بالشيخ زويد، و10 في مدرسة التمريض بنخل.

أضاف أن شروط القبول لهذا العام في مدارس التمريض تضمنت: الحصول على الشهادة الاعدادية من مدارس المحافظة خلال العام الدراسى 2019 / 2018 بمجموع 255 درجة كحد أدنى، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، والحصول على شهادة التعليم الأساسى من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادى منها، وألا يقل سن المتقدم عن 14.5 عاما ولا يزيد على 18 عاما في أول أكتوبر المقبل، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى، مع اجتياز الاختبارات النفسية والكشف الطبى عن طريق القومسيون الطبى والاملاء باللغة العربية وفى اللغة الانجليزية وكشف الهيئة.