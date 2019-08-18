شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى من امتحان الفرنساوي والألماني بالدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي طلاب الثانوية العامة بالمحافظات، الأحد، ثاني أيام امتحانات الدور الثاني في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية داخل اللجان المخصصة بالإدارات التعليمية في ظل اجراءات أمنية مشددة.

في الأقصر، عبر الطلاب عن سعادتهم لسهولة امتحان الفرنساوى والألماني والتربية الوطنية، مؤكدين على سهولة الامتحان والالتزام بالأسئلة من نماذج الوزارة، مما سهل الكثير عليهم في الحل بالبوكليت المخصص للمادتين.

وشهد محيط المدارس تواجد أولياء الأمور وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المدارس مع تفتيش ذاتى للطلاب والطالبات، مع تواجد سيارات الشرطة والاسعاف والحماية المدنية، والنجدة، بالاضافة إلى توفير كافة الوسائل التي تضمن الهدوء داخل اللجان.

وأوضح عبداللطيف عمران، مدير عام التعليم، أن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أي شكاوى من الطلاب أو أي مشكلات باللجان المخصصة كمراكز للامتحانات بمدن المحافظة، حيث تم توزيع أوراق الأسئلة في الوقت المحدد، ولم يتم رصد أي محاولات للغش وكانت الأسئلة واضحة وفى مستوى الطلاب ولم تخرج عن المناهج.

وفى المنيا أكد الطلاب أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم تتخلها أي صعوبة في الأسئلة.

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وقال الدكتور صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تخصيص اللجان لاستقبال 6419 طالب وطالبة موزعين داخل 15 لجنة على مستوى 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي وفي هدوء تام، دون حدوث أي مشكلات.

وفى البحيرة، قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه لم ترد شكاوى لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أو المديريات التابعة لها، من الامتحان.

وفى الشرقية، أدى الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية داخل 23 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة وسط إجراءات أمنية تحسبًا لوقوع أعمال شغب أثناء سير الامتحانات ومن جانبها رفعت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة درجة الاستعداد القصوي بالتنسيق مع باقي المديريات المعنية لمتابعة لجان الامتحانات وتأمينها والتأكد من جاهزيتها وتهويتها لاستقبال الطلاب.

ومن جانبه، أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، انتظام الطلاب في جميع اللجان لافتاً إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقي أية شكاوي خاصة بالامتحانات وأن الأمور تسير بشكل هادئ ومنتظم دون معوقات وأنه تم تفعيل الدور الأمني بالتعاون المشترك بينمديرية التربية والتعليم والأمن لتأمين الأسئلة وخطوط السير ومراكز توزيع الأسئلة ومتابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات والمتابعة.

وأضاف وكيل الوزارة أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لتوفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات فضلا عن تأمين نقل أسئلة الامتحانات وأوراق الإجابة ومقار لجان الامتحانات ومواجهة حالات الغش أو الشغب إن وجدت.