شكرا لقرائتكم خبر عن «أحدث مدن الجيل الرابع».. تعرّف على أبرز المشروعات في العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أحدث مدن الجيل الرابع المصرية».. هكذا يتم تعريف العلمين الجديدة، نظرًا للمشروعات التي يتم تنفيذها، والتي تعد فرصة للتغلب على التكدس السكاني في مصر، من خلال الاستفادة بالساحل الشمالي، كـ«وجهة سكانية»، فضلاً عن كونها «وجهة سياحية» طوال العام.

ولأنها وجهة «هامة» الآن، نُقلت صلاة عيد الأضحى، الأسبوع الماضي، رأسًا من مسجد «الماسة»، حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمّها شوقي علام، مفتي الديار المصرية، المصلين وخطب في المسلمين خطبة العيد.

تضُم «العلمين الجديدة» عدة مشروعات، بينها مشروعات إسكانية، تمهيد طرق، توفير الكهرباء.

مشروعات أبراج العلمين الجديدة

تضم مشروعات العلمين السكنية 4096 وحدة، وتبلغ مساحة الوحدة 125م، وذلك بجانب مشروع «الإسكان المميز»، والذي تم طرح 23 عمارة تحتوي على 536 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها بين 90 و100 متر، وتتكون من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وتتكون العمارة من دور أرضي و5 أدوار متكررة.

كما تضم المدينة ناطحات سحاب سكنية وسياحية ضخمة يحيط بها مراكز تجارية ويتم تنفيذ حاليا 15 برج سكنى في مدينة العالمين الجديدة بارتفاع 40 دور ويضم 230 وحدة سكنية.

يعتبر مشروع الأبراج الشاطئية، أحد المشروعات السكنية بالمدينة، إذ يتضمن 15 برجًا بتكلفة 12 مليار جنيه.

تُعد الأولى من نوعها في الساحل الشمالي، إذ تضم منشآت يبلغ ارتفاعها 40 طابقًا تطل على البحر، بالإضافة لنادي على الشاطئ، وعدد من المنشآت التجارية والترفيهية.

تمهيد طريق الساحل

تتميز العلمين بواجهة بحرية طولها 14 كيلو، تبدأ من مارينا (7)، وتمتد بعمق من (8) إلى (10) كيلو في الجنوب.

يتم الآن تمهيد الطريق الساحلي، بدءً من سيدي عبدالرحمن وحتى وادي النطرون، بطول 38 كيلومتر، على أن يتم الانتهاء منه، إبريل المقبل، بنسبة تنفيذ 95%.

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الممشى السياحي

يُعد الممشى السياحي من أهم المشروعات التي يتم العمل عليها في العلمين الجديدة، طوله 14 كيلو وعرضه 24 مترًا، بهِ «تراك» للعجل، فيما تقع المنطقة الترفيهية به على امتداد 150 ألف متر، وبها جراج يتسع لـ 3 آلاف سيارة.

محطات الصرف والتحلية

يتم إنشاء محطة تحلية المياه «أوراسكوليا»، على مراحل لتغطية المدينة بالكامل، وهى شبكة الصرف منفصلة عن شبكة تجميع المحطات، إذ تعمل كل شبكة بمفردها بكفاءة عالية.

مشروع حواجز الأمواج

استكمالاً للمشروعات الساحلية، يتم العمل في مشروع إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي 18 حاجزا، كما يوجد مرسى اللانشات الذي يخدم المباني السكنية حول البحيرة ومنطقة الرياضات البحرية .

زراعة نخل وزيتون ورمان

بعيدًا عن مشاريع الإسكان، تم زرع العديد من المحاصيل، أبرزها النخل والزيتون والرمان، بالإضافة إلى الصبار، على أن يكون هناك بستان على الطريق في الطريقين القادم من الإسكندرية والعكس.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم