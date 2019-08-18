شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء الإسكندرية يحيل مدير حماية البيئة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مدير إدارة حماية البيئة بالميناء للتحقيق، بسبب عدم نظافة المسطح المائي بأحد الأرصفة.

شدد «شاهين» خلال جولة تفقدية ولقائه الأول بعد توليه مهام منصبه بالعاملين بمينائي الإسكندرية والدخيلة، الأحد، على الحفاظ على الميناء قائلا: «حافظوا على الميناء فإنه يُمثل بيوتكم وبيوت أبنائكم وأحفادكم والأمانة تقتضي أن تحافظوا عليه».

أكد أهمية الاعتناء بنظافة الساحات والأرصفة والمسطحات المائية بالميناء وإزالة كل المخلفات والملوثات، مؤكدا أن لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في العمل لكونه يبدد أصول الهيئة ويهدر المال العام.

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ووجه المسئولين بالعمل الميداني وترك المكاتب، قائلا:«سوف نعمل طوال أيام الاسبوع بما فيها أيام العطلات ولم ننام، ولن نهدأ حتي ننهض بميناء الإسكندرية».

أوضح أنه سيجرى جولات يومية داخل الميناء ولن يتهاون مع أي تقصير، مؤكداً على سرعة التخلص من الخردة والمهمل وما تبقي من السفن الغارقة والسفن التي تشغل أرصفة حتي يمكن استخدامها استخداماً أمثل.

انتقد «شاهين» معدلات الأداء الحالية وطالب بزيادة هذه المعدلات بالشكل الذي يليق بميناء الاسكندرية، مشددا على المختصين بالميناء أن يتم متابعة معدلات الشحن والتفريغ بشكل يومي على المنظومة الالكترونية وعلي أرض الواقع على أن يتم إنذار ومعاقبة من يُقصر.

أكد أنه لن يقبل بتأخير المشروعات وتقصير الشركات المنفذة، مطالباً المختصين بمتابعة هذه المشروعات بتوقيع أقصي العقوبات على الشركات المتأخرة في التنفيذ بدءاً من الإنذار وانتهاءا بالتنفيذ على نفقة هذه الشركات وفسخ التعاقد معها.

أضاف أنه «لا يجب أن نُهمل أو نُقصر في الصيانة الدورية لأصول الهيئة بحجة التوفير لأن ذلك سوء إدارة»، مشددا على القيادات ببذل أقصي جهد للنهوض بالميناء في 6 أشهر.