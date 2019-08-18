"علاقة غير شرعية وملابس ملوثة بالدماء".. تفاصيل اختطاف سائق بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تعرض سائق بمنطقة المرج للاختطاف والتعدي بالضرب على يد 5 أشخاص بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة أحد المتهمين.

ورد بلاغ لقسم شرطة المرج، ربة منزل، 39 سنة، بتغيب شقيقها من الأم "أ. ص"، 33 سنة، سائق، وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي بوجود خلافات بين المُبلغ بغيابه، ومسجل خطر، 32 سنة، عامل، بسبب وجود علاقة غير شرعية بين زوجة الأخير وبين المجني عليه وأنه وراء واقعة غيابه.

وعقب التأكد من صحة التحريات تم استهداف المتهم الأخير، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها وأقر بأنه نظرًا لعلمه بوجود علاقة بين زوجته "ي.م"، 30 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة القسم وبين المجني عليه، حيث قام على أثرها بتطليقها ثم خطط للانتقام منه واختطافه والتعدي عليه بالضرب وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض.

Advertisements

واستعان المتهم بأشخاص قاموا باستدراج المجني عليه لورشه ملكه، بدعوى إنهاء الخلاف بينهما، وفور وصوله احتجزوه داخل الورشة، والتعدي عليه بالضرب، وباستهداف الورشة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبصحبتهم المجني عليه مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح متفرقة بالرأس والوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وعُثر بداخل الورشة على "حبل، شومة"، وملابس ملوثة بالدماء "خاصين بالمجني عليه".

وبمواجهة المتهمين بأقوال المتهم الأول، وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول، وبسؤال المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشرت النيابة التحقيق.