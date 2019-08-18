فيديو| لحظة مداهمة الداخلية لمنطقة "السحر والجمال" ومقتل 3 عناصر إجرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود أجهزة الأمن خلال مداهمة لمنطقة السحر والجمال التي أسفر عنها مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار.

وكشف قطاع الأمن العام، عن مصرع 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من مروجي المواد المخدرة في أثناء تبادل لإطلاق النيران مع القوات، وإصابة سيدة نُقلت للمستشفى تحت تحفظ الشرطة، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من مخدر الهيروين.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة "السحر والجمال"، مكاناً لترويج المواد المخدرة، وأسفرت عمليات تتبع العناصر الإجرامية الهاربة من بؤرة "السحر والجمال" الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بأمن الشرقية عن تحديد أماكن تمركز بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريقي "السويس والإسماعيلية"، الصحراوي دائرة مركز شرطة فايد بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية وقطاع الأمن المركزي بتوجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة حيث بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، والتي بادلتها إطلاق النيران وتمكنت من التعامل والسيطرة على الموقف.

Advertisements

وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع 3 عناصر إجرامية "تم تحديد هوية أحدهم وتبين أنه هارب من السجون خلال يناير 2011 أثناء تنفيذه عقوبة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في قضية مخدرات" ، وإصابة إحدى السيدات 28 - مُقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) بطلق ناري وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة اللازمة.

وبالتفتيش تم ضبط 10 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت (2,5 كيلو جرام)، 3 بنادق آلية، 20 خزينة لبنادق آلية وكميات كبيرة من الطلقات، نظارة ميدان (رؤية ليلية)، 4 دراجات نارية، 7 ميزان حساس، 12 هاتف محمول، مبالغ مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنفيذ خطة الأمنية الرامية للقضاء على جميع البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.