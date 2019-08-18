دهاء عاطل وزوجة بدرجة ممثلة.. تفاصيل ذبح طفل وإلقاء جثته في رشاح بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيقات في جريمة مقتل طفل على يد عاطل وزوجته والتخلص من جثته برشاح في مركز كرداسة بدافع السرقة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "عزت" اتفق مع زوجته على استدراج المجني عليه "أحمد خالد" 12 سنة، لسرقة التوك توك قيادته ومن ثم بيعه للاستفادة من المقابل المالي.

وأضافت، أن الزوجة نفذت الجزء الأول من الخطة بنجاح، استوقفت الطفل بمنطقة أبو رواش، وطلبت منه توصيلها إلى منزلها بمركز كرداسة ليتولى العقل المدبر الجزء الثاني والأهم، أشهر سلاحا أبيض وذبح الملاك البريء.

واستولى الزوجان على التوك توك، وأسرعا إلى تغيير ملامحه ونقلاه إلى جراج بالقرب من مسكنهما حتى لا ينكشف أمرهما تمهيدا لبيعه إلا أن رجال المباحث كشفوا المستور.

13يومًا من الاختفاء، لم تتوقف رحلات أسرة الطفل المكوكية بحثاً عنه أملا في العثور عليه جنبا إلى جنب جهود الشرطة التي وزعت نشرة بأوصافه حتى عُثر عليه جثة هامدة ملقاة في الرشاح.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بمشاركة ضباط فرقة شمال أكتوبر.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد عرفان مفتش مباحث الفرقة توصلت إلى أن عاطلا وزوجته وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، إذ أن آخر مشاهدات للطفل كانت مع المتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية بقيادة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة من ضبط المتهمين وأقرا بجريمتهما وأرشدا عن التوك توك المسروق.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.