سقوط عصابة "صلاح أباتريل".. مباحث أكتوبر تكشف لغز سرقة شقق "هرم سيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بمدينة 6 أكتوبر.

وردت معلومات للرائد محمد سكر، معاون مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بأن 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة كونوا عصابة لسرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق عبر نافذة المطبخ وكسر الباب، وأنهم يتخذون منطقة هرم سيتي مسحرا لنشاطهم الإجرامي.

تحريات المقدم مصطفى زيدان وكيل فرقة وسط أكتوبر توصلت إلى أن زعيم التشكيل يدعى "صلاح أباتريل" أنهى عقوبة الحبس في إحدى القضايا منذ أشهر.

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عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية أشرف عليها العميد طه فوده رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من ضبط متهمين اثنين في أحد الأكمنة المُعدة لهما.

أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر أقر المتهمان بصحة التحريات، وارتكابهما بالاشتراك مع المتهم الثالث الهارب نحو 10 وقائع بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن تصريف المسروقات، وأمكن إعادتها عبارة عن "شاشات تلفاز وكمبيوتر - مراوح ستاند - أسطوانات بوتاجاز - سماعات - إطارات سيارات".

ووجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهم الهارب وتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.