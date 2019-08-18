"المعارضات" تُجدد حبس عامل قتل طفلا لسرقة "توك توك" في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بقتل طفل بمنطقة كرداسة، والاستيلاء على الـ "توك توك" الخاص به.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بالعثور على جثة الطفل المختفي بمنطقة أبو رواش، منذ ما يقرب من أسبوعين، ملقاة بإحدى الترع بكرداسة، وأفادت التحريات أن المجني عليه استدرجه مجهول أثناء عمله بالتوك توك، بحجة توصيله، واستولى على التوك توك وأنهى حياته.

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وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه ارتكب الجريمة بدافع الاستيلاء على التوك توك، تمهيدا لبيعه، وأرشد عن مكان إخفائه بمنطقة المعتمدية، وتم استعادته.

كما أرشد المتهم عن مكان تخلصه من جثة الطفل البالغ من العمر 12 عاما؛ حيث اصطحبه رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وانتشالها ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.