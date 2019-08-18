لعدم إجادته السباحة.. التصريح بدفن جثة شاب غرق بنهر النيل في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت نيابة الوراق، اليوم الأحد، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في العثور على جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل.
وأفاد تقرير مفتش الصحة للنيابة، أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الحادث فقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.
تحقيقات النيابة العامة كشفت أن الشاب يدعى "محمد. ف"، 24 سنة، غرق لعدم إجادته السباحة.
كانت تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل بنطاق قسم شرطة الوراق.
تلقى قسم شرطة الوراق، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق شاب بمياه النيل بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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