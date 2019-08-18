هيئة المساحة: تنفيذ أعمال نزع الملكية لمشروع الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس علي عبدالمجيد منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إنه في ضوء تكليفات القيادة السياسية وبالتنسيق مع وزارة النقل، تقوم هيئة المساحة بإجراء كافة أعمال الرفع المساحي لمثلث بشتيل، حيث بدأت أول أغسطس الجاري فعاليات أعمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهريين بالمشروع، مشيرا إلى أن الهيئة نفذت أيضا أعمال نزع الملكية لمشروع الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين.

وقال رئيس الهيئة - في بيان اليوم الأحد - إن مشروع مثلث بشتيل هو أحد مشروعات البنية التحتية الكبرى بالدولة، كما يعتبر نقلة حضارية بمحافظة الجيزة، حيث يساهم في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة، وينفذ على مساحة حوالي ٦٧ فدانا داخل محافظة الجيزة، ويتضمن إقامة محطة للسكك الحديدية الرئيسية لصعيد مصر وورش صيانة ومجمع خدمات ومول تجاري وجراج، لافتا إلى أن منظومة التنفيذ تأتي بالتعاون مع وزارات الري والإسكان والأوقاف ومحافظة الجيزة والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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وعلى صعيد آخر، قال المهندس علي منوفي إن الهيئة قامت بأعمال نزع ملكية أراضي النفع العام لمشروع الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين لصالح وزارتي النقل والإسكان، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو بطول ٢٦ كيلومترا من نهر النيل غربا إلى طريق القاهرة - الفيوم شرقا مرورا بزمام البدرشين، وهو أحد طرق المشروع القومي ٢٠٣٠، ويتم على مرحلتين الأولى بطول ٩ كيلومترات من ناحية الغرب، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهرين والتوقيع على الخرائط المساحية لـ ٧ كيلومترات، وجاري العمل حاليا في باقي المرحلة، على أن يتم الانتهاء منها أول سبتمبر المقبل.

وأشار المهندس منوفي إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ أعمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهريين للمباني والعقارات المتداخلة بمشروع محور أنور السادات (شارع ترسا سابقا) بمحافظة الجيزة والذي يعد من المحاور الموازية والبديلة لشارع الهرم أثناء أعمال مترو الأنفاق، حيث يمتد المحور بطول حوالي ٦ كيلومترات وعرض ٤٠ مترا بداية من شارع خاتم المرسلين وحتى ترعة المريوطية.

يذكر أن الهيئة قد انتهت من أعمال التثمين لمشروع توسيع الطريق الدولي الساحلي الشمالي، وكذلك تقدير التعويضات العادلة للمشروع، والتي قدرت بحوالي ١١٨ مليون جنيه باعتباره أحد المشروعات القومية.​