وزارة النقل تعلن التشغيل التجريبي لبرج إشارات الروضة بمسافة 20 كم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية التشغيل التجريبي لبرج إشارات الروضة وتشغيل قطاع الروضة بمسافة 20 كم، حيث جرى الربط مع برج أبوقرقاص وتشغيل التقاطر بين البرجين، والذي يشمل برج رئيسي و2 برج ثانوي و5 مزلقانات و14موتور تحويلة، و7سيمافور كهربائي و95 تراك كهربي، ضمن مشروع كهربة إشارات خط بني سويف أسيوط بطول 250 كم، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / أسوان لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه بتشغيل برج الروضة يكون قدم تم تشغيل أبراج أبوقرقاص ومغاغة والروضة، على أن يتوالى إدخال الأبراج الأخرى تباعا، حيث يجري حاليا العمل في 6 أبراج رئيسية (ببا-بني مزار-مطاي- المنيا- ملوي - يروط) ضمن المشروع الذي يشمل 15 برج إشارات رئيسي EIS وعدد 24 برج إشارات فرعي SER وعدد 86 مزلقان سيتم تطويرها لتعمل أوتوماتيكيا.

وأضافت الوزارة، أن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS )، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، وأن مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع سيكون بمعدلات أمان عالية وسيؤدي النظام الجديد إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة.

وأوضحت: تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.