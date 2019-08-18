النائب محمد وهب الله ينضم لحزب الحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
وقع النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، وأمين عام اتحاد عمال مصر، ورئيس اتحاد شباب العمال، استمارة الانضمام لحزب الحرية، اليوم الأحد.
ومن جانبه رحب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، بالنائب محمد وهب الله، مؤكدا أنه سياسي وبرلماني كبير وله بصماته الواضحة تجاه قضايا العمل والعمال سواء داخل مجلس النواب ولجانه أو داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال "حسب الله"، في تصريح له اليوم إن الزميل النائب محمد وهب الله يعد إضافة كبيرة لحزب الحرية المصري، مشيرا إلى أن الحزب سيستفيد من خبراته السياسية والبرلمانية والعمالية.
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