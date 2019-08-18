"العربية للتصنيع": تعميق التصنيع المحلي لكاميرات المراقبة مع شركة ألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة؛ لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لكاميرات المراقبة، بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وأضاف أن الهيئة أجرت مباحثات التعاون والشراكة مع شركة "دالمير" الألمانية العالمية، في إطار استراتيجية الهيئة لزيادة نسب المكون المحلي؛ دعما لمشروعات التنمية الشاملة.

وأوضح التراس في بيان اليوم، أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية؛ بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة كاميرات المراقبة وتأمين المنشآت وفقا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية؛ بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لإفريقيا.

وأضاف أن الشركة الألمانية ستدرب مهندسين وفنيين الهيئة على التصنيع ومتطلبات الجودة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة في هذا المجال والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة لتلبية الطلب المتزايد من كاميرات المراقبة والتأمين.

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وشدد التراس على أهمية مشاركة الهيئة في تعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعة وطنية لكاميرات المراقبة، في إطار خطة الدولة القومية لنشر وتعميم الكاميرات بجميع القطاعات والمنشآت والميادين والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن تقنيات كاميرات مراقبة شركة "دالمير" تمتاز بالدقة وبأحجام وأشكال متعددة لتأمين كل المنشآت العامة والحيوية والخاصة، كما يمكن تطويعها لتلبية احتياجات المستخدم.

من جانبهم، أشاد مسئولو شركة "دالمير" الألمانية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

كما أعربوا عن استعدادهم للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة، تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي من كاميرات المراقبة والتأمين والتصدير للمنطقة الإفريقية.

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