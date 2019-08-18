مصر | "7 جرائم سرقة".. استمرار حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لسرقة المساكن بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "7 جرائم سرقة".. استمرار حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لسرقة المساكن بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 4 رجال وتتزعمه سيدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة البساتين.

البدايه عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين تفيد بوجود تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص بينهم سيدة تخصص فى سرقة الشقق السكنية بدائرة القسم، وأنهم وراء ارتكاب 6 جرائم لسرقة أخرى بدائرة القسم، وبعمل التحريات دلت على صحة المعلومات،

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم جميعا وبحوزتهم كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والأجهزة الكهربائية المسروقة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى صدرت فى وقت سابق بحبسهم وتم التجديد.