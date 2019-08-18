مصر | "17 كيلو من مخدر الأيس".. حبس عاطل لإتجاره بالمواد المخدرة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "17 كيلو من مخدر الأيس".. حبس عاطل لإتجاره بالمواد المخدرة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل لاتجارة بالمواد المخدرة ٤ أيام على ذمة التحقيق وحيازتة 17 كيلو من المخدرات وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير.

وتعود البداية أثناء تفقد قوة امنية برئاسة ضابط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى بشارع جوزيف تيتو ـدائرة قسم شرطة النزهة اشتبه في سائق إحدى السيارات الأجرة وبايقاف السيارة وفحصها أمكن ضبط أحد ركبها وعثر بحوزته على كمية من مخدر الأيس وزنت 17 كيلو جرام، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 1000 جنيه.

وبسؤال سائق السيارة أقر بأنه استقل السيارة قيادته من شارع جسر السويس دائرة قسم شرطة النزهة استوقفه المتهم وطلب توصيله لمنطقة فيصل الهرم، ونفى علمه بحيازته للمضبوطات.

وبسؤال المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة وأقر بعدم علم قائد السيارة بذلك، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.