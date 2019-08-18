أخبار مصر | "التضامن": تكليف الدفعة 93 لأداء الخدمة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": تكليف الدفعة 93 لأداء الخدمة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، قراراً بتكليف الدفعة 93 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019.

وأوضحت والى أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

وأضافت الوزيرة أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا إنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه الى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل اقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتباراً من 1/9/2019.

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة فى عدد من الوزارت على رأسها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية وجهاز حماية المستهلك من خلال عدداً من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة و٢ كفاية ولا أمية مع تكافل ووبرنامج أطفال بلا مأوى ووقطاعات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين ومبادرة شبابنا بيخدم بلدنا ومجال محو الأمية وتنمية المجتمع بالأضافة إلى خدمات الطفولة.