أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": التنافسية التجارية بين الصين وأمريكا يفتح فرصًا كبيرة للاقتصاد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": التنافسية التجارية بين الصين وأمريكا يفتح فرصًا كبيرة للاقتصاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن وجود ما يشبه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يتيح فرصا كثيرة لعديد من البلدان الناشئة لتوطين الاستثمارات ومنها مصر، مما يجعل الكثير من الشركات الصينية تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها.

وأضاف قنديل، أن هذا يكون أكثر أمانا لتفادي العقوبات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة كما حدث في أزمة هواوي الصينية، خاصة في إطار مبادرة حزام وطريق التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، والتي تقوم بشكل أساسي على إعادة إحياء طريق الحرير القديم وإنشاء شبكة من المشروعات اللوجستية التي تربط بين الصين وشرق أوروبا وشمال أفريقيا، والاستفادة من مبادرة الصين تجاه إفريقيا، والتي تعد مصر ركيزة أساسية فيها مما يجذب المستثمرين لانتهاز اي فرصة لدخول سوق عملاق مثل مصر معتمدين على زيادة الطلب الذي يتناسب طرديا مع الزيادة السكانية ومعدلات النمو.

وشدد قنديل، على ضرورة استغلال مصر موقعها الاستراتيجي وما توفره من بُنى تحتية خاصة منطقة محور قناة السويس لجذب العديد من الشركات الصينية والعالمية، وهو ما يتيح الترويج لجذب الشركات الصينية والعالمية المتضررة من الحرب الاقتصادية وتشجيعها على الاستثمار في مصر.