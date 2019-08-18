أخبار مصر | برلمانية: السيسي لا يدخر جهدًا في توفير كامل الدعم للمنظومة التعليمية للعلماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: السيسي لا يدخر جهدًا في توفير كامل الدعم للمنظومة التعليمية للعلماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريم عددًا من العلماء من أساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة وذلك خلال احتفالية عيد العلم التي أقيمت في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وقالت إيناس، إن الاهتمام بالتعليم هو المسار الوحيد للتنمية وضمان مستقبل أفضل للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يعمل بمجهود قوي في دعم العلم والعلماء، ولا يدخر جهدا في توفير كامل الدعم المطلوب للمنظومة التعليمية، ولفتت إلى أن جراء هذا الاهتمام بالعلم والتعليم، فإن الرئيس السيسي أعلن العام الجاري 2019 عام التعليم في مصر لأن العلم هو أساس النهوض بالمجتمع وأن الدولة تستهدف تنشئة الإنسان المصري الواعي والمتعلم

وأشارت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى الرؤية الطموحة للدولة المصرية ومؤسساتها في تخريج إخراج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار، ومواكبة لسوق العمل.