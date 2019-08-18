أخبار مصر | برلماني: البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية له مردود على قطاع الصناعة بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية له مردود على قطاع الصناعة بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم، سيكون له مردود جيد على قطاع الصناعة في مصر.

وأشار محي الدين، إلى ان العمل على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيعزز مجهود الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعى.

وثمن النائب البرلماني، بمجهودات الرئيس السيسي في الاهتمام بالقطاع الصناعي وتطويره، وإنشاء المدن الصناعية المتكاملة، والتوسع في هذا الاتجاه، وخاصة تطوير الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفي اللازم للعاملين فيها، مُطالبًا بتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، حرصا على دعم الاستثمار الصناعي والذي سيكون له دور في تطوير الاقتصاد المصري ورفع مستوى المعيشة.