أخبار مصر | النقل: اهتمام بإنشاء خطوط أتوبيسات سريعة في حارات منفصلة

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أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، اهتمامها الكبير بمجال إنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات (BRT ) في حارات منفصلة لتلك الخطوط والتي تتميز بسعة نقل كبيرة.

وأضافت أن ذلك سيكون اساس زيارة وزير النقل المرتقبة الاسبوع القادم الى المكسيك والتي لها تجربة رائدة في هذا المجال.

وجاء ذلك خلال اللقاء مع سفير المكسيك والذي اكد على الاهتمام الكبير بالتعاون مع مصر في عدد من المجالات ومنها مجال النقل وتبادل الخبرات في هذا المجال خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في مصر والذي كان من أبرز نتائجه تقدم ترتيب مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية في مجالات السكك الحديدية والطرق والموانئ البحرية وكذلك التقدم الكبير في قطاع النقل بالمكسيك وخاصة في مجال النقل الحضري.

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هذا وتعتبر المكسيك من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث اكدت النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتعظيم منظومة النقل الجماعي حيث يتم التوسع في انشاء خطوط شبكة مترو الأنفاق وكذلك بدء العمل في القطار المكهرب و التعاقد على تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الادارية مونوريل السادس من اكتوبر.

وكذلك الاهتمام بتحديث أسطول الأتوبيسات سواء العامة أو الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعي وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير أسطولها بأحدث انواع الاتوبيسات الصديقة للبيئة وذلك لإحداث نقلة كبيرة بها تعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار سفير المكسيك إلى أن جدول زيارة وزير النقل المصري في المكسيك يتضمن الى جانب اطلاعه على منظومة النقل الحضري واتوبيسات BRT بالعاصمة المكسيكية لقاءات مع وزير النقل المكسيكي وعدد من المسئولين الحكوميين لبحث التعاون المشترك.