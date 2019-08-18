شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: تكليف الدفعة 93 لأداء الخدمة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بتكليف الدفعة 93 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارا من 1/10/2019، حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019.

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قالت الوزيرة، في بيان، الأحد، أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

أضافت أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا انهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل اقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتباراً من 1/9/2019.

تشمل مجالات تكليف هذه الدفعة في عدد من الوزارت على رأسها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية وجهاز حماية المستهلك من خلال عدداً من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة و٢ كفاية ولا أمية مع تكافل ووبرنامج أطفال بلا مأوى ووقطاعات رعاية الايتام والاسر البديلة ورعاية المسنين ومبادرة شبابنا بيخدم بلدنا ومجال محو الأمية وتنمية المجتمع بالاضافة إلى خدمات الطفولة.