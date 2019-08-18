شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يحيل واقعة خروج مريض من المستشفى قبل استكمال علاجه للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الأحد، إحالة واقعة طرد مريض من المستشفى للحقيق الفوري ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم، موجهاً وكيل وزارة الصحة، الدكتور إيهاب حنفي، بسرعة عودة المريض مرة أخرى إلى المستشفى لاستئناف تقديم الخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي بأنه بناءً على تكليف محافظ أسوان فقد قام بالتوجه على الفور إلى مستشفى أسوان التخصصي العام للتعرف على ملابسات هذه الواقعة، حيث تبين بأن المريض يعانى من حالة نفسية وغير واعٍ لما يدور حوله، كما أن المريض لم يدرك بياناته الشخصية، لافتاً بأن إحدى الممرضات سمحت له بالخروج بعد تلقي الجزء الأول من العلاج، وقد تم تحويل هذه الممرضة للشئون القانونية للتحقيق معها لهذا التصرف «غير المسئول».

وقد حاول المريض الخروج مرة أخرى، ولكن القائم بأعمال مستشفى أسوان التخصصي العام قد قام بإرجاع المريض مرة أخرى ومنعه من الخروج بشكل نهائي، لحين استكمال تلقيه للعلاج اللازم وتماثله للشفاء الكامل، وأيضاً التعرف على شخصيته وتسليمه لأهله وذويه.