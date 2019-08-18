شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 تجار مخدرات بينهم هارب من السجون في إطلاق نار مع الشرطة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 عناصر شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بمنطقة السحر والجمال، وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين وأسلحة وذخائر، فيما أصيبت سيدة جراء إطلاق النار، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحت حراسة مشددة.

وقالت وزارة الداخلية إنه في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة في إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد أسفرت عمليات تتبع العناصر الإجرامية الهاربة من بؤرة ( السحر والجمال ) الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بأمن الشرقية عن تحديد أماكن تمركز بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريقى (السويس والإسماعيلية) الصحراوى دائرة مركز شرطة فايد بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

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عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية وقطاع الأمن المركزى بتوجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة حيث بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، والتى بادلتها إطلاق النيران وتمكنت من التعامل والسيطرة، وأسفر ذلك عن مصرع ثلاث عناصر إجرامية، تم تحديد هوية أحدهم وتبين أنه هارب من السجون خلال يناير 2011 أثناء تنفيذه عقوبة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في قضية مخدرات، وإصابة إحدى السيدات مُقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، بطلق نارى وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة اللازمة.

وضبطت القوات بحوزة القتلى 10 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2،5 كيلو جرام، و3 بنادق آلية، و20 خزينة لبنادق آلية وكميات كبيرة من الطلقات، ونظارة ميدان (رؤية ليلية)، و4 دراجات نارية، و7 ميزان حساس، و12 هاتف محمول،ومبالغ مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يجري الإستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنفيذ خطة الأمنية الرامية للقضاء على جميع البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية .