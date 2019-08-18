شكرا لقرائتكم خبر عن «السكك الحديدية» تعلن التشغيل التجريبي لبرج إشارات الروضة بخط الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، التشغيل التجريبي لبرج اشارات الروضة، وتشغيل قطاع الروضة بمسافة 20 كيلومترًا، حيث تم الربط مع برج أبوقرقاص، وتشغيل التقاطر بين البرجين والذي يشمل برج رئيسي و2 برج ثانوي و5 مزلقانات و14 موتور تحويله و7 سيمافور كهربائي و95 تراك كهربي، وذلك ضمن مشروع كهربة اشارات خط بني سويف اسيوط بطول 250 كيلومترا ضمن خطة الوزارة لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / أسوان.

ذكر بيان للوزارة، الأحد، أنه بتشغيل برج الروضة يكون قدم تم تشغيل أبراج أبوقرقاص ومغاغة والروضة على أن يتوالى ادخال الأبراج الاخرى تباعا، حيث يجري حاليا العمل في 6 أبراج رئيسية (ببا- بني مزار- مطاي- المنيا- ملوي- ديروط) ضمن المشروع الذي يشمل 15 برج اشارات رئيسي «EIS» و24 برج اشارات فرعي SER و86 مزلقان سيتم تطويرها لتعمل أوتوماتيكيا.

أضاف البيان أن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث «EIS»، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «SIL4»، وأن مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع سيكون بمعدلات أمان عالية، وسيؤدي النظام الجديد إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة، كما أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.