شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل وسفير المكسيك يبحثان سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير المكسيكي بالقاهرة، خوسيه أوكتابيو، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وأكد السفير اهتمامه بالتعاون مع مصر في عدد من المجالات، منها مجال النقل وتبادل الخبرات في هذا المجال، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده القطاع في مصر.

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قال الوزير إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، مهتمة بتعظيم منظومة النقل الجماعي، والتوسع في إنشاء خطوط شبكة مترو الأنفاق، والعمل في القطار المكهرب والتعاقد على تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الادارية، والاهتمام بتحديث أسطول الأتوبيسات العامة والخاصة بشركات النقل الجماعي، وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير أسطولها بأحدث أنواع الأاتوبيسات الصديقة للبيئة.

وأضاف الوزير أن خطة التطوير تشمل «الاهتمام بمجال إنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات (BRT) في حارات منفصلة لتلك الخطوط، التي تتميز بسعة نقل كبيرة والتي ستكون أساس زيارته الأسبوع المقبل إلى المكسيك التي لها تجربة رائدة في هذا المجال».

وقال سفير المكسيك إن جدول زيارة وزير النقل المصري إلى المكسيك يتضمن إطلاعه على منظومة النقل الحضري وأتوبيسات «BRT»، ولقاءات مع نظيره المكسيكي وعدد من المسئولين الحكوميين لبحث التعاون المشترك.