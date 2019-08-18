شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يعتذر عن تصريح «غير دقيق» حول الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذر النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن تصريح غير دقيق أدلى به لأحد البرامج الإذاعية حول الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، قال فيه إن عددها يبلغ 38 مليون وحدة سكنية.

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واستدرك النائب في بيان، الأحد، قائلًا: «الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم 3 ملايين و19 ألفا و856 وحدة، وعدد 38 مليون وحدة هو إجمالي عدد الوحدات السكنية إيجارًا قديمًا وجديدًا ومفروشًا وتمليكًا».

وتابع: «وحدات التمليك تشكل 60%، بينما لا يتعدي الإيجار القديم 10%»، مضيفًا أن «توزيع وحدات المباني العادية طبقًا لنوع الحيازة جاء كالآتي: 3 ملايين و19 ألفًا و856 وحدة إيجارًا قديمًا، و2 مليون و26 ألفًا و674 وحدة إيجارًا جديدًا، و38 ألفًا و117 وحدة إيجارًا مفروشًا، و9 ملايين و903 آلاف و233 وحدة خالية لم تتم حيازتها».

واعتذر النائب عن «هذا الخطأ غير المقصود»، مؤكدًا «احترامه للمتابعين وللمواطن المصري، لذا لزم التوضيح وإعلان المعلومة الصحيحة حفاظًا على الحق في المعرفة».