شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء مريض خارج مستشفى أسوان التخصصي.. و«الصحة»: «تصرف غير عقلاني» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت مديرية الصحة في أسوان تحقيقا في واقعة إلقاء مريض خارج مستشفى أسوان التخصصى في منطقة الصداقة.

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قال أسامة الباشا، شاهد عيان، إنه شاهد 4 من أفراد المستشفى يخرجون مريضًا إلى الشارع على كرسى متحرك. سأل شاهد العيان عن سبب إخراج المريض، وأُخبر بأنه «تلقى العلاج لمدة يومين وصدرت تعليمات بإخراجه».

انتقل الدكتور إيهاب حنفى، مدير الصحة، إلى المستشفى لمعرفة ملابسات الواقعة، وأمر بفتح تحقيق مع أصحابها. قال «حنفى»: «المريض مجهول الهوية، وتلقى العلاج في المستشفى، ثم قررت إحدى الممرضات إخراجه بشكل غير عقلاني».

وأضاف أن الدكتور أشرف حسين، نائب مدير المستشفى، علم بالواقعة وأمر على الفور بإعادة المريض إلى المستشفى. وتابع: «نائب المدير أمر باستكمال علاجه وصرف ملابس جديدة له، وتم إيداعه المستشفى، وحالته الآن مستقرة».

​التحقيق فى واقعة إلقاء مريض بالشارع بمستشفى الصداقة بأسوان

​التحقيق فى واقعة إلقاء مريض بالشارع بمستشفى الصداقة بأسوان

​التحقيق فى واقعة إلقاء مريض بالشارع بمستشفى الصداقة بأسوان

​التحقيق فى واقعة إلقاء مريض بالشارع بمستشفى الصداقة بأسوان

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​التحقيق فى واقعة إلقاء مريض بالشارع بمستشفى الصداقة بأسوان

​التحقيق فى واقعة إلقاء مريض بالشارع بمستشفى الصداقة بأسوان

​التحقيق فى واقعة إلقاء مريض بالشارع بمستشفى الصداقة بأسوان