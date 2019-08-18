شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يضع حجر أساس مقر هيئة قضايا الدولة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، في وضع حجر أساس مبنى هيئة قضايا الدولة بمحافظة بني سويف، وذلك بحضور المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس الأعلى بالهيئة (المستشار حسين مصطفى، المستشار سيد رياض، المستشار عبدالحميد عبدالجليل)، والمستشار محمد عبداللطيف الأمين العام للهيئة والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد، والمستشار صلاح عبدالرؤوف رئيس فرع الهيئة ببني سويف أول، والمستشار إسماعيل أبوعميرة رئيس فرع الهيئة بني سويف ثان، ولفيف من مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وقام المحافظ ورئيس الهيئة بوضع حجر الأساس للمبنى الجديد للهيئة بموقعه المقابل لمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث سيضم المبنى عددا من الطوابق العلوية وطابقا أرضيا، ويشمل فرعين للقضايا المدنية والقضايا الإدارية.

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وأعرب المحافظ عن سعادته بإنشاء مبنى للهيئة ببني سويف، والتي تعتبر كيانا قضائيا أصيلا وتاريخيا، ومدرسة قضائية لها تاريخها المشرف، حيث تعد أقدم هيئة قضائية مستقلة في مصر والتي يرجع إنشاؤها إلى عام 1876، مشيدا بما تقوم به الهيئة من جهود في الحفاظ على المال العام، وتمثيلها الدولــة في الدعاوى والمنازعات، فضلا عن دورها الكبير في تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها،ب جانب الرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة.

وأكد محافظ بني سويف أن أهم ما يميز منظومة العمل بالدولة في الفترة الحالية هو العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة للحكومة وأجهزة الدولة بالعمل كأسرة واحدة تحت هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن.

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة المستشار حسين عبده خليل أن إنشاء مقار وفروع لهيئة قضايا الدولة في المحافظات يأتي في إطار حرص الهيئة على إقامة مقار لها بجميع المحافظات، تأكيدا على دورها في الدفاع عن المال العام، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يدفع بكافة الجهود الهادفة نحو الحفاظ على المال العام وتكامل منظومة العمل بالدولة.