مصر | "خلصتكم من التبرعات".. تفاصيل جديدة في واقعة ذبح الأب لنجلتيه بالحوامدية "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلصتكم من التبرعات".. تفاصيل جديدة في واقعة ذبح الأب لنجلتيه بالحوامدية "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحد شهود العيان، تفاصيل جديدة في واقعة ذبح الأب لنجلتيه بالحوامدية، أنهم سكنوا في المنطقة منذ حوالي 7 أعوام، ولم نرى أي شئ تجاههم، مضيفًاأن الإبنتين "أسماء وإسراء"، كانوا حسن السمعة ولم نراهم بالشارع غير ذهابهم لكليتهم فقط.

وأضاف شاهد العيان، أن الشقيقتين "أسماء وإسراء"، كانوا يساعدوا أي أحد قائلًا،"والده الشاهد كانت منذ فترة تمر في الشارع، وبسبب كبر سنها كانوا يساعدوها لتعدية الشارع"، مستطردًا أن أي شخص يتحدث عن سمعة وأخلاق الفتاتين قائلًا،"حسبي الله ونعم الوكيل فيه".

وقال شاهد العيان لـ"بوابة الخليج 365"، إن بعد حريق منزل المتهم "ناصر.ع"، قامت أهالي المنطقة بالتكاتف الأيادي لمساعدته ومساندته في تلك الأزمة، حيث قمنا بدهان الشقة وشراء المستلزمات المطلوبة لها، قائلًا،"أننا أهل واحد في الشارع".

وأضاف شاهد عيان آخر، أن يوم الجريمة بعد ذبح الشقيقتين قام المتهم "ناصر.ع"، وبمحادثة أحد سكان الشارع الذي كان يقوم بمساعدته وجمع تبرعات له بعد أزمته الأخيرة"حريق منزله"، قائلًا،"أنا ذبحت عيالي وخلصتكم من جمع تبرعات لينا".

وأفادت مصادر داخل النيابة، بأن المتهم "ناصر.ع.أ" يبلغ من العمر 65 عامًا، الذي قام بقتل ابنتيه إسراء، ٢٣ عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها أسماء، ٢١ عاما، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار العلوم جامعة القاهرة عند ترعة الجيزاوية، كان موظفًا بإحدى الشركات بالحوامدية، واحيل على المعاش وأصبح عاملا، كان متزوجًا الذي انفصل عنها منذ 7 أعوام، وتزوج بأخرى التي توفت منذ 4 أعوام نتيجة لمرضها بالسرطان ولم ينجب منها أطفالًا.

وأضافت أن يوم الواقعة قام باستدراج الابنة الكبري لخروجها معه في مشوار وقام بذبحها، وعقب ذلك استدرج شقيقتها الصغرى لذبجها أيضًا، مضيفًا أنه متزن نفسيًا ولم يعاني من أي أمراض نفسية كما نشر في بعض المواقع الإخبارية.

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وتابعت أنه عقب ارتكابه للجريمة، جلس أمام جثتي نجلتيه، وقام بمحادثة الشرطة لتسليم نفسه، وأن دافع جريمته دفاعًا عن شرفه.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مسرح الجريمة، في واقعة ذبح أب لنجلتية وإلقاءهما بترعة بالحوامدية،نتيجه لشكه في سلوكهما، فيما أمرت بإرسال السلاح المستخدم "آلة حادة" في الجريمة، للمعمل الجنائي لفحصها وكتابة تقرير واف، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق بشأن ذبح شقيقتين على أيدي والدهما، عقب شكه في سلوكهما، فيما انتقل فريق من النيابة لموقع الجريمة لمناظرة الجثتين، وتبين أن الوفاة نتيجة ذبح بالرقبة وطعنات متفرقة بالجسد باستخدام آلة حادة

وأمرت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الفتاتين بعد ذبح والدهما بسبب سوء سلوكهما، والقاءهما بالترعة، لكشف ملابسات الواقعة.

بداية الواقعة، قدم بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من مسن مفاده بذبحه ابنتيه بجوار أحد الترع بنطاق المركز، لشكه في سلوكهما وحيازتهما مبالغ مالية كبيرة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر، النقيب إسلام السيسي، والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، وعثر على الجثتين مصابين بطعنات متفرقة بجسدهما، وتم التحفظ عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.