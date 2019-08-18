مصر | رميا جثته في ترعة الرشاح وأخفيا الـ"توك توك".. كواليس ذبح طفل كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رميا جثته في ترعة الرشاح وأخفيا الـ"توك توك".. كواليس ذبح طفل كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المتهمان بذبح طفل كرداسة المختفي، بارتكابهما الواقعة، وسرقة الـ"توك توك" قيادة المجني عليه لمرورهما بضائقة مالية.

وأضافت المتهمة أنها استدرجت الطفل من منطقة أبو رواش إلى منزلها بكرداسة، وبعد وصولهما المكان طلبت منه الصعود صحبتها لشقتها، لمساعدتها في إحضار سجادة، وبعد صعودهما وجد الطفل المتهم الثاني، تعدي عليه بسلاح أبيض سكين بمنطقة الرقبة، محدثا إصابته بجرح ذبحي.

وتابع المتهم الشهير بـ"زلئوم" أنهما قاما بلف الطفل وحملا جثته إلى منطقة الرشاح، وتخلصا منها بإلقائها بالترعة، وفر هاربين إلى منزلهما، ثم قاما بتغيير شكل التوك توك لعدم التوصل إليه، وأخفاه داخل جراج قريب من منزلهما لبيعه.

كانت كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة طفل بعد 13 يوما من إختفائه، وتبين أن عاطل وراء ذبحه بعد إستدراج زوجته لتوصيلها من منطقة أبو رواش إلى منزلها بكرداسة، وذلك لسرقة التوك توك قيادته.

وأضافت التحريات أنهما بعد ذبحهما الطفل تخلصا من جثته بإلقائها بالرشاح، ثم أخفي التوك توك داخل جراج قريب من منزلهما، بعد تغيير شكله، لبيعه.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على المتهمين بقتل الطفل المختفي منذ 13 يومًا، وتم اقتيادهما إلى ديوان مركز شرطة كرداسة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، مفاده باختفاء أحمد.خ.ع، في العقد الأول من عمره، سائق توك توك، مقيم بمنطقة أبو رواش بدائرة المركز، في ظروف غامضة، ولم يتهم اهليته أحد في اختفائه.

وتم تشكيل فريق بحث ترأسه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة لكشف ملابسات البلاغ، وأثناء ذلك ورد بلاغا أخر بالعثور على جثة لطفل مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، بمنطقة الرشاح، دائرة المركز، وتبين أنها نفس مواصفات الطفل المختفي في ظروف غامضة.

وبوضع خطة بحث بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، تم التوصل إلى أن عاطل يدعي عزت وزوجته وراء ذبح الطفل لسرقة التوك توك قيادته، وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشآة القناطر، من القبض عليهما وإقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الجريمة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن مكان إخفائهما التوك توك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.