مصر | الحماية المدنية تواصل محاولاتها لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل بأبو رواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تواصل محاولاتها لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل بأبو رواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة جهودهم لانتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بمنطقة منيل شيحة، دائرة مركز أبو النمرس، بجنوب المحافظة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بمصرع شخص غرقا بمياه النيل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور دفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.