مصر | بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة "أباتريل" لسرقة المساكن في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة "أباتريل" لسرقة المساكن في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن، بعد ارتكابه 10 سرقات، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، مفادها قيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلا عصابيا يتزعمه أحدهم الشهير بـ "صلاح أباتريل"، لسرقة الشقق السكنية بمنطقة هرم سيتي، بأسلوب التسلق عبر نافذة المطبخ.

وبإجراء التحريات اللازمة، وتأكد العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر،، وتمكنت القوات من القبض على إثنين منهم، وبمواجهتهما أقرا بما توصلت إليه التحريات، وإرتكابهما 10 وقائع سابقة، بنفس الأسلوب، وأرشدا عن مكان تصريفهما المسروقات، لدي عملائهما، وتم إعادتها عبارة عن "شاشات، مراوح ستاند، سماعات، إطارات سيارات، أسطوانات بوتاجاز"، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.