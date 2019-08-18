مصر | "ضربا وحرقا".. عاطل يعتدي على زوجته ويشعل النيران في منزلهما بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضربا وحرقا".. عاطل يعتدي على زوجته ويشعل النيران في منزلهما بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام ثان حبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيقات لاتهامة بحريق بشقة بمساكن المحمودية بعد مشاجرة مع زوجتة والتعدي عليها بالضرب.

وتعود البداية بتحري النيابة عندما تبين حدوث مشادة كلامية بين (عاطل - مقيم بمحل البلاغ "سبق اتهامه في قضيتين أخرهما قضية بلطجة"، وزوجته ربة منزل - مصابة بكدمات بالوجه والرأس) بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليها بالضرب محدثًا إصابتها، وعقب ذلك قام بإحضار كمية من سائل البنزين وسكبها داخل الشقة سكنهما وإضرام النيران بها، مما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل (دون إصابات)، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الأجرات القانونية وتوالت النيابة التحقيق.