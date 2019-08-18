أخبار مصر | رئيس "المصريين": تكريم السيسي للعلماء رسالة لإعلاء قيمة العلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين": تكريم السيسي للعلماء رسالة لإعلاء قيمة العلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعلماء من كل عام في عيد العلم، إنما هو من باب إعلاء قيمة العلم، ودور العلماء فى نهضة وتقدم وطنهم، ورسالة للعالم لإعلاء قيمة العلم والعلماء، وأن تكريمهم جاء من منطلق أن الدولة تقدرهم من أجل بذل مزيد من الجهد، وحتى يعلم الآخرون أن ما بذله العلماء لا يضيع هباءً.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، أننا علينا أن نفخر بهؤلاء العلماء وأن نباهى بهم العالم، لأنهم أنجزوا أبحاثا ودراسات أفادت المجتمع المصرى وما زالوا هم وغيرهم فى محراب معاملهم يجتهدون ويبدعون من أجل عالم أفضل، ولذلك حق على الدولة أن تكرمهم أفضل تكريم بعد مشوار حافل من الاجتهاد.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن التقدم فى أى بلد يقاس بعدد العلماء وبحجم ما يقومون به ويقدمونه في المجتمع، فالدّولة التي تحترم علماءها وتقف وراءهم وتدعمهم هى دولة تسعى للرّقى والتّقدم، وهو ما تسعى إليه مصر خلال الفترة الماضية، ولذا فإن تكريمهم اليوم ومنحهم الجوائز المختلفة خطوة فى طريق طويل من الجهد والاجتهاد، فقد ساهم هؤلاء العلماء المكرمين فى تحقيق طفرة كبرى فى العديد من المجالات البحثية والعلمية.

وأشار إلى أن البحث العلمى والاهتمام بالعلم من الأولويات الهامة للرئيس السيسي، كما أن زيادة المبالغ المخصصة للبحث العلمى كما هو وارد فى الدستور يعطى أهمية بالغة على أن مصر تسعى إلى منافسه حقيقة من خلال التقدم العلمى والتكنولوجى.

وأكد على أن الرئيس السيسى بالرغم من مشاغله بهموم شعبه، إلا أنه لا ينسى الأساتذة والعلماء من جامعات ومعاهد مصر المختلفة ويحرص على تكريمهم دائما لأن هذا أقل ما يستحقونه بعد اجتهادهم وحرصهم على نهضة وتقدم وطنهم.