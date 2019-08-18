أخبار مصر | غدًا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

وتسير الشركة غدًا ١٨ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل ٤٢٠٠ حاج بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ٢٨٨٥ حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و٧ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٣١٥ حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة وبورسعيد، ووزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

والجدير بالذكر أنه بنهاية رحلات اليوم تكون مصر للطيران قد نقلت ١٥٠٠٠ حاج وذلك اعتبارًا من يوم ١٣ أغسطس.