أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: استمرار رحلات عودة الحجاج لأرض الوطن لليوم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بالتضامن: استمرار رحلات عودة الحجاج لأرض الوطن لليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لليوم الثانى على التوالى تستمر رحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، حيث صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى أن لجان المطارات تعمل بكامل فعاليتها وأنه تم منح أعضائها التسهيلات والتيسيرات التى تمكنهم من أداء عملهم لخدمة ضيوف الرحمن وسرعة إنهاء الإجراءات.

وأضاف عبد الموجود أنه من المقرر أن يشهد اليوم الأحد، عودة 900 حاجا من محافظات السويس والإسماعيلية والمنوفية والقاهرة والدقهلية والجيزة، على أن يشهد غدا الأثنين إنطلاق رحلات للعودة ل 1246 حاجا من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن، حيث يشهد مطار جدة تفويج 555 حاجا من محافظات بورسعيد والجيزة والجمعيات المركزية بينما يفويج مطار المدينة المنورة 691 حاجا إلى أرض الوطن من محافظات القاهرة والجيزة وبنك ناصر والجمعيات المركزية.

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وأضاف عبد الموجود كما سيشهد الغد الاثنين تفويج 1015 حاجا من مكة الى المدينة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.

هذا وجديرا بالذكر فإنه يتم إستقبال والرد على جميع الإستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.