أخبار مصر | سامح عاشور: الوثيقة الدستورية السودانية خارطة طريق.. ويشيد بالدور المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور: الوثيقة الدستورية السودانية خارطة طريق.. ويشيد بالدور المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سامح عاشور، نقيب المحامين، بتوقيع الوثيقة الدستورية السودانية، والتي شهدت مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى في التوقيع على هذه الوثيقة الهامة.

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان له، اليوم الأحد، على اهتمام مصر قيادة وحكومة وشعبا بالسودان، فالأمن القومي السوداني هو امتداد طبيعي للأمن القومي المصري، مناشدا جميع الأطراف السودانية الالتزام ببنود الوثيقة الدستورية التى ستكون لها أثارها الإيجابية لصالح السودان وشعبه.

وطالب"عاشور" الشعب السوداني بالاستفادة من الدروس التي مرت بها الثورة المصرية، وغيرها في مختلف الدول العربية، حتى لا يقعوا في ذات الأخطاء، مشيدا بالقضايا الهامة التي طرحتها مصر خلال كلمتها، والتي تؤكد حرص مصر قيادة وحكومة وشعبا على استقرار السودان خاصة أن مصر كانت وستظل دوما سندا لأشقائها السودانيين، داعمة لآمالهم، مؤيدة لاستقرارهم، حريصة على حاضرهم، ومساندة لمستقبلهم.

وتابع، أن مصر حرصت دوما على تأكيد ملكية الأشقاء السودانيين للرؤية التي يتطلعون لتحقيقها في وطنهم، بعيدا عن أية تدخلات وبمنأى عن أية إملاءات، مع تقديم الدعم للأشقاء السودانيين انطلاقا من الثقة في قدرة أبناء شعب السودان على تجاوز كل الخلافات والتغلب على جميع التحديات، وإيمانا بإرادته الصلبة في بناء دولته المدنية الحديثة، التي استحقها استنادا لنضاله وكفاحه المشهودين.

ووجه " عاشور " التحية إلى الاتحاد الإفريقي، وكل الجهود الإقليمية التي ساهمت في توصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، وكذلك الوثيقة الدستورية التي تعد بمثابة خارطة طريق للسودان في المرحلة المقبلة.